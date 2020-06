Potrivit sursei citate, cele doua pietre cantaresc 9,2 kilograme, respectiv 5.8 kilograme, si au fost vandute in cadrul unei licitatii din regiunea nordica Manyara.Laizer are patru sotii si 30 de copii si va sarbatori taind o vaca. El planuieste sa investeasca in comunitatea sa din districtul Simanjiro district in Manyara, mai arata adevarul.ro."Vreau sa construiesc un mall si o scoala in apropierea casei mele. Sunt multi oameni saraci acolo care nu-si permit sa-si dea copiii la scoala. Nu sunt un om educat, dar imi place ca lucrurile sa se desfasoare profesionist. Astfel ca imi doresc ca copiii mei sa conduca afaceri intr-un mod profesionist", a spus Saniniu Laizer, care a spus ca va duce aceeasi viata ca pana acum si va continua sa aiba grija de cele 2.000 de vaci.In Tanzania, mai arata adevarul.ro, micii minieri primesc licente guvernamentale pentru minerit. Pentru a opri mineritul ilegal, presedintele a construit un zid de 24 de kilometri in jurul minelor Merelani din Manyara, considerate a fi singura sursa de tanzanit din lume. ...citeste mai departe despre " Un miner din Tanzania a devenit milionar peste noapte dupa ce a gasit doua pietre pretioase: "Vreau sa construiesc un mall si o scoala in apropierea casei mele" " pe Ziare.com