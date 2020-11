Volodymyr Kvashuk a lucrat din 2016 pana in 2018, atributiile lui fiind sa plaseze comenzi online. Cu toate acestea, a facut operatiuni in fals. In mod normal, software-ul pe care lucra trebuie sa impiedice automat expedierea de produse catre persoane care lucrau in companie, precum Kvashuk. Cu toate acestea, programul nu a blocat achizitionarea cadourilor virtuale, potrivit arstechnica.com.Astfel, barbatul in varsta de 26 de ani a descoperit ca isi poate folosi contul pentru a cumpara credit din magazine si pentru a-l folosi ca sa isi cumpere produse. A inceput cu un abonament Office si cateva placi grafice. Observand ca nimeni nu a sesizat, a inceput sa comande produse mult mai scumpe.Asa a inceput sa sustraga credit de la Microsoft, pe care l-a revandut online pentru bitcoin, pe care l-a incasat, mai apoi, folosind Coinbase.Procurorii americani sustin ca a castigat peste 2,8 milioane de dolari, pe care i-a folosit pentru a-si cumpara o Tesla, in valoare de 160.000 de dolari, dar si o casa pe malul marii, de 1,6 milioane de dolari.Kvashuk a fost obligat sa restituie 8,3 milioane de dolari, desi pare putin probabil sa poata face asta vreodata. Guvernul spune ca poate fi deportat dupa ce isi ispaseste pedeapsa.Citeste si: Judecatorii confisca 1.300.000 de dolari si 100.000 de euro in dosarul Microsoft in care a fost cercetat Tariceanu ...citeste mai departe despre " Un inginer Microsoft a fost condamnat la 9 ani de inchisoare pentru ca a furat 10 milioane de dolari de la companie " pe Ziare.com