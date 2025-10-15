Procurorii din Basel au acuzat un cetatean elvetian de furtul unor pene in valoare de cateva milioane de dolari din muzeele mai multor tari.

Barbatul de 45 de ani a vizitat mai multe muzee de istorie naturala din Elvetia, Germania si Austria, de unde a furat pene de la 167 de exponate de pasari de prada, a informat, sambata, publicatia elvetiana de weekend Schweiz am Wochenende, citata de DPA.

Dauna produsa de hot a fost estimata la aproximativ 6 milioane de dolari, insa pierderile pentru stiinta sunt inestimabile, in conditiile in care in unele cazuri era vorba despre exponate unice.

Aparent, obiectivul barbatului pare sa fi fost de a-si crea propria colectie de pene de pasari de prada, potrivit raportului procurorilor. ...citeste mai departe despre "Un elvetian a furat pene de 6 milioane de dolari" pe Ziare.com

Ads