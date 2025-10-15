Un elvetian a furat pene de 6 milioane de dolari

Sambata, 10 Iunie 2017, ora 17:23
1244 citiri
Un elvetian a furat pene de 6 milioane de dolari
Foto: Arhiva Pixabay

Procurorii din Basel au acuzat un cetatean elvetian de furtul unor pene in valoare de cateva milioane de dolari din muzeele mai multor tari.

Barbatul de 45 de ani a vizitat mai multe muzee de istorie naturala din Elvetia, Germania si Austria, de unde a furat pene de la 167 de exponate de pasari de prada, a informat, sambata, publicatia elvetiana de weekend Schweiz am Wochenende, citata de DPA.

Dauna produsa de hot a fost estimata la aproximativ 6 milioane de dolari, insa pierderile pentru stiinta sunt inestimabile, in conditiile in care in unele cazuri era vorba despre exponate unice.

Aparent, obiectivul barbatului pare sa fi fost de a-si crea propria colectie de pene de pasari de prada, potrivit raportului procurorilor. ...citeste mai departe despre "Un elvetian a furat pene de 6 milioane de dolari" pe Ziare.com

#hot pene Elvetia , #Stiri International

Curs valutar

1 EUR = 5.0879 RON

-0.0024

1 USD = 4.4034 RON

0.0129
Curs banci
Convertor valutar
Top:   7 zile 30 zile 90 zile
  1. Prăbușirea ”tigrului Europei”, zeci de mii de concedieri: Românii afectați de criză în acest stat vestic
  2. Semnale de avertizare privind instabilitatea financiară îngrijorează decidenții înaintea reuniunii FMI ANALIZĂ
  3. Luni se deschide o nouă conexiune de drum expres spre autostrada A1. Principalul beneficiar va fi un mare oraș din vestul României
  4. Românii, cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a călătoriilor realizate în interiorul propriei țări
  5. Reacția ministrului Finanțelor după decizia S&P privind ratingul de țară. „Direcția economică stabilă pe care o urmăm”
  6. Orașul care a reușit să aducă la zi sistemul centralizat de termoficare. „Au făcut în 10 ani ce Bucureștiul nu reușește de treizeci” VIDEO
  7. Criptomonedele s-au prăbușit cu 400 de miliarde de dolari după declarațiile lui Trump. Piețele se pregătesc pentru haos global
  8. Coaliția de guvernare discută scăderea cu 10% a salariilor. Care sunt angajații vizați de reducere
  9. De ce a crescut brusc cursul euro-leu și cât de sus poate urca moneda unică? „Așa-zisele măsuri de reformă se reduc doar la creșteri de fiscalitate”
  10. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități