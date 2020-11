UE introduce sanctiuni impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko si a altor 14 responsabili, printre care si fiul sau

Unda verde pentru interzicerea emiterii de vize si pentru inghetarea bunurilor presedintelui Lukasenko si a altor 14 responsabili din Belarus a fost data miercuri dupa-amiaza de catre ambasadorii celor 27 de tari-membre ale UE si a fost lansata o procedura scrisa pentru a le permite guvernelor sa confirme aceasta decizie si sa o publice in Jurnalul Oficial al UE, au precizat aceleasi surse.Masura ar urma sa permita blocarea de bunuri ale presedintelui Lukasenko si fiului sau in UE. Potrivit EU-Observer, familia Lukasenko ar avea interese in doua societati imobiliare din Cipru Inghetarea bunurilor presupune blocarea conturilor bancare si confiscarea de bunuri ale persoanei sau entitatii sanctionate, precum si inghetarea activelor unei societati controlate de aceasta persoana.Decizia de a-l sanctiona pe presedintele Lukasenko si anturajul sau a fost luata in timpul unei reuniuni a ministilor de externe ai tarilor din UE pe 12 octombrie, din cauza "refuzului autoritatilor belaruse de a angaja un cat de mic dialog cu opozitia", care contesta rezultatul alegerilor prezidentiale, a explicat seful diplomatiei europene Josep Borrell.UE nu a recunoscut rezultatul alegerilor prezidentiale din 9 august din Belarus.A fost facuta si o munca juridica pentru a evita orice contestare a sanctiunilor in fata justitiei europene.Fiul lui Aleksandr Lukasenko, Viktor, este consilierul sau pentru securitate si, cu acest titlu, este considerat unul dintre responsabilii pentru represiunea din Belarus.Responsabila pentru comunicatii a presedintelui Lukasenko, Natalia Esmont, directorul sau de cabinet, Igor Sergeenko, seful KGB-ului belarus, Ivan Tertel, si seful unitatilor speciale Alfa, Serghei Zubvok, se numara printre cei 13 colaboratori sanctionati.Numele lor se adauga celor 40 de responsabili, printre care ministrul de interne, impotriva carora UE a introdus deja sanctiuni pe 2 octombrie. ...citeste mai departe despre " UE introduce sanctiuni impotriva presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko si a altor 14 responsabili, printre care si fiul sau " pe Ziare.com