UE ia deciziile necesare

Este un acord cu adevarat istoric, chiar daca ar trebui sa folosim cu zgarcenie acest epitet. In premiera absoluta, UE va contracta datorii comune pentru a limita efectele economice negative ale pandemiei in tarile membre. Ceea ce in urma cu doar cateva luni era de neconceput - eurobonduri si o uniune a datoriilor - a devenit acum posibil. Faptul ca Germania a facut o pirueta de 180 de grade pe aceasta tema, trecand din tabara celor frugali in cea a presedintelui francez, cu ale sale concepte de politica bugetara comuna si suveranitate financiara, a facut posibil acest pas istoric necesar si corect. Aceasta schimbare de paradigma este probabil cea mai mare realizare de politica europeana a cancelarei Angela Merkel Consecintele pandemiei obliga cele 27 de state membre la o colaborare care pana de curand era de neimaginat. Datoriile comune sunt un instrument binevenit, pentru ca nu pun presiune pe actualele bugete nationale, ci reprezinta un imprumut facut de la generatia viitoare. Trebuie admis acest fapt si comunicat corespunzator celor tineri. Ei sunt cei care vor trebui sa achite candva aceste datorii. Pe de alta parte, actualul fond de reconstructie va plati probabil azi pentru educatia lor si le va asigura locurile de munca.Punct de cotitura in istoria UESuccesul rapid al summitului special arata lumii intregi ca UE este capabila de actiune, atunci cand este necesar, in pofida tuturor diferendelor si opiniilor contrare. UE este aici un fel de umbrela de protectie, intr-o forma care nu mai exista nicaieri altundeva pe glob. Nici in America , nici in Asia , nici in Africa , tarile nu primesc injectii financiare de la o comunitate supranationala.Chiar daca "cele cinci state frugale" doreau ca pachetul total sa fie mai mic, iar beneficiarii cereau sume mai mari, la final au invins solidaritatea si interesul comun. Pachetul de 1800 de miliarde de euro este o redistribuire enorma de bani de la cei puternici catre cei nevoiasi. Summitul special de la Bruxelles, nu in ultimul rand un succes al pr