UE ar putea plati peste 10 miliarde de dolari pentru vaccinurile Pfizer si CureVac. Cat costa o doza de vaccin anti-COVID

Potrivit acestui oficial, care a dorit sa isi pastreze anonimatul, blocul comunitar a acceptat sa plateasca 15,50 euro pentru fiecare doza de vaccin contra COVID-19 dezvoltat de grupul american Pfizer si compania germana BioNTech. Aceasta ar insemna un pret total de pana la 3,1 miliarde euro (3,7 miliarde dolari) pentru 200 de milioane de doze, pret care ar urma sa creasca la 4,65 miliarde euro daca ar fi achizitionate alte 100 milioane de doze de vaccin, a adaugat oficialul.Aceste detalii legate de pret, care pana acum nu au fost dezvaluite, confirma faptul ca Uniunea Europeana va plati mai putin decat SUA pentru fiecare doza de vaccin impotriva COVID-19 dezvoltat de Pfizer. Sursa a mai spus ca acordul convenit include si o asigurare ca tarile UE vor primi despagubiri daca producatorul farmaceutic american va directiona dozele de vaccin catre SUA.Separat, Uniunea Europeana a acceptat sa plateasca 10 euro pentru fiecare din cele 225 de milioane de doze initiale de vaccin impotriva COVID-19 dezvoltat de CureVac, ceea ce inseamna un discount fata de pretul de 12 euro pe care compania l-a stabilit initial. Recent blocul comunitar a ajuns la un acord cu CureVac pentru a-si asigura pana la 405 milioane doze de vaccin, dintre care 180 de milioane sunt optionale.Oficialul european a mai spus ca firma CureVac sa angajat sa inceapa sa livreze vaccinul incepand de la finele lunii martie 2021. Deocamdata nu este clar daca cele 180 de milioane de doze optionale vor costa 10 sau 12 euro pentru fiecare doza. Daca ar costa 10 euro pentru fiecare doza, blocul comunitar ar urma sa plateasca 4,05 miliarde de euro pentru toate cele 405 milioane de doze.Un purtator de cuvant de la Comisia Europeana a refuzat sa faca comentarii cu privire la termenii si preturile incluse in contractele de furnizare de vaccinuri pentru ca sunt confidentiale.Compania americana Pfizer Inc. a anuntat miercuri ca rezultatele finale ale testelor clinice de faza a treia pentru vaccinul sau impotriva COVID-19, dezvoltat impreuna cu compania germana BioNTech, releva o eficacitate de 95%, adaugand ca ar putea sa inceapa distributia vaccinului inainte de Craciun daca vor primi autorizatiile necesare in r