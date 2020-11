UE aloca inca 100 milioane euro pentru ca tarile cu venituri mici si medii sa aiba acces la vaccinuri impotriva COVID-19

"Uniunea Europeana a anuntat astazi, 12 noiembrie, ca va contribui cu o suma suplimentara de 100 de milioane euro, sub forma de granturi, pentru ca, prin intermediul mecanismului COVAX, tarile cu venituri reduse si medii sa aiba acces la viitorul vaccin impotriva COVID-19. Fondurile vor veni in completarea celor 400 de milioane euro, reprezentand garantii pe care UE le-a angajat deja pentru COVAX, Uniunea devenind astfel unul dintre principalii donatori", a anuntat CE.Odata cu aceasta noua contributie, UE isi intensifica, in continuare, investitiile in sprijinul redresarii mondiale.In cadrul editiei virtuale a Forumului pentru pace de la Paris, unde liderii mondiali si organizatiile internationale discuta despre raspunsul global si redresarea in urma pandemiei, presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat ca in plina pandemie distrugatoare de COVID-19, este clar ca redresarea la nivel mondial va fi posibila numai daca toti cei care au nevoie de vaccinuri sigure si eficace vor avea acces la acestea."UE isi intensifica sprijinul acordat mecanismului COVAX in acest scop si sunt mandra ca Team Europe aduce o contributie majora la aceasta initiativa. Impreuna putem face ca redresarea la nivel mondial sa devina o realitate", a spus ea.Suma va fi alocata sub forma de granturiSuma propusa, de 100 de milioane euro din rezerva generala a celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (FED), ii va fi alocata, sub forma de granturi, organizatiei Gavi, Alianta Mondiala pentru Vaccinuri si Imunizare, in calitate de administrator al mecanismului COVAX. Acest mecanism mondial isi propune sa asigure un acces universal si echitabil la vaccinurile impotriva COVID-19."UE demonstreaza seriozitatea angajamentelor sale de a nu lasa pe nimeni in urma si de a face ca vaccinul impotriva COVID-19 sa constituie un bun public mondial. Cu aceasta suma suplimentara de 100 de milioane euro, ce va fi acordata sub forma de granturi, UE isi uneste fortele cu partenerii internationali, in spirit de solidaritate si de multilateralism, si va contribui la garantarea unor optiuni de cumparare a viitoarelor vaccin ...citeste mai departe despre " UE aloca inca 100 milioane euro pentru ca tarile cu venituri mici si medii sa aiba acces la vaccinuri impotriva COVID-19 " pe Ziare.com