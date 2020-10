UE aloca 100 de milioane de euro pentru achizitionarea si distribuirea unor teste rapide COVID-19 statelor membre

Mobilizam, in prezent, 100 de milioane de euro (...) in vederea achizitionarii unor teste rapide, pe care le vom distribui statelor membre (UE). Si lansam o procedura comuna de achizitie publica pentru a obtine si mai multe", a declarat von der Leyen intr-o alocutiune de presa.Testele antigenice - mai putin performante decat testele PCR - nu necesita analize de laborator, iar rezultatul poate fi cunoscut in zece pana la 30 de minute.Aceste teste rapide "pot juca un rol important, insa noi propunem o abordare la scara UE in domeniul aprobarii si utilizarii. Abia in acel moment va exista o recunoastere reciproca a testelor si rezultatelor testelor", a insistat von der Leyen.Presedintele Consiliului European Charles Michel a pledat marti in favoarea unei coordonari a omologarii testelor rapide si garantarii producerii lor "la scara europeana, pentru ca ele sa fie disponibile peste tot".Cu o zi inaintea unui summit prin videoconferinta a sefilor de stat si de guverne, Ursula von der Leyen a reclamat din nou o mai buna impartasire a datelor sanitare intre statele membre prin intermediu platformei de date a Centrului European al Prevenirii si Controlului Bolilor (ECDC)."Acest lucru ne va ajuta, de exemplu, sa stim unde exista capacitati in unitatile de terapie intensiva" sau daca transferuri peste frontiera ai unor pacienti "pot fi organizate in caz de necesitate", a subliniat ea.Comisia - care intentioneaza sa coordoneze strategiile nationale de vaccinare - propune o prelungire cu sanse luni a scutirii de la plata TVA la achizitionarea unor vaccinuri si kituri de depistare.Von der Leyen si-a reiterat indemnul la o armonizare a reglementarii calatoriilor in UE, prin elaborarea unui "formular comun de localizare a pasagerilor UE".Ea propune totodata o "extindere a cailor rezervate, rezervate pana acum transportului rutier de marfa, la transporturile feroviare, aeriene si pe cai navigabile", pentru a nu perturba schimburile comerciale in cadrul UE.Presedinta CE reclama, de asemenea, o interoperabilitate sporita intre aplicatiile de urmarire nationale, indemnand toate statele sa lege toate aceste aplicatii la ...citeste mai departe despre " UE aloca 100 de milioane de euro pentru achizitionarea si distribuirea unor teste rapide COVID-19 statelor membre " pe Ziare.com