Turistii straini isi pot rezerva vacante in Spania incepand din iulie

Una dintre cele mai lovite natiuni din lume de noul tip de coronavirus, Spania, tara puternic dependenta de turism, isi relaxeaza gradual masurile de izolare stricte, chiar daca ii plaseaza in continuare in carantina pe vizitatorii straini, pentru a impiedica un al doilea val de contaminari."Este perfect coerent sa se planuiasca petrecerea vacantelor de vara in Spania din iulie", a spus Maroto intr-un interviu pentru postul local de radio Onda Cero.Premierul spaniol Pedro Sanchez a anuntat sambata ca Spania nu-si va deschide granitele pentru turistii straini mai devreme de luna iulie.Prin acest anunt premierul spaniol a zadarnicit sperantele pentru o deschidere mai rapida a sezonului turistic in Spania, una dintre tarile cele mai afectate de pandemia de COVID-19 si care in timpul acesteia si-a transformat numeroase hoteluri in spitale. Italia , tara care a fost un alt focar de coronavirus si de asemenea importanta destinatie turistica, a anuntat recent ca-si va deschide granitele pentru turistii straini incepand din 3 iunie.