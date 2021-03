Numirea lui Sahap Kavcioglu, fost bancher si parlamentar al partidului de guvernamant, in dimineata zilei de sambata, a marcat a treia oara de la jumatatea anului 2019 cand Erdogan a luat decizie de a-l concedia pe guvernatorul bancii centrale.Kavcioglu a incercat sa tempereze ingrijorarile referitoare la o depreciere accentuala a lirei si o inversare radicala a majorarii dobanzilor, intr-o videoconferinta de 90 de minute sustinuta duminica, in care a spus sefilor de banci ca nu intentioneaza sa faca o schimbare imediata a politicii monetare, a declarat o sursa apropiata situatiei.Dar Goldman Sachs si alte banci au anticipat ca lira si activele turcesti vor scadea la deschiderea tranzactiilor, avand in vedere viziunea neortodoxa a noului guvernator si ultima lovitura adusa credibilitatii bancii centrale.Lira a scazut duminica cu peste 16%, la 8,4 unitati pentru un dolar, de la nivelul de 7,2185 unitati pentru un dolar atins vineri, revenind la nivelurile atinse la inceputul lunii noiembrie, cand lira a atins in timpul tranzactiilor un minim record de 8,58 unitati pentru un dolar.CITESTE SI:Romanul recunoscut drept unul dintre cei mai mari experti din lume in boli neuropsihice. A fost numit "cercetatorul anului 2021" in domeniul schizofrenieiStudiile lui Vlad Voiculescu comparativ cu omologii europeni. Ce CV-uri prezinta alti 10 ministri ai Sanatati din tari ale UECand ajung in Romania primele doze de Johnson&Johnson: "Are doua caracteristici care il diferentiaza de celelalte vaccinuri existente"VIDEO FOTO Imagini care taie rasuflarea filmate in Sinaia. Ursi plimbandu-se agale printre masini si oameni intr-o zi turistica plinaTopul celor mai periculoase bombe calorice. Ce contin mancarurile consumate pe repede inainte de foarte multi romani ...citeste mai departe despre " Lira turceasca s-a prabusit duminica cu 16%, aproape de un minim istoric, dupa ce Erdogan l-a concediat pe seful bancii centrale " pe Ziare.com