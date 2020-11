Turcia amendeaza retelele sociale, inclusiv Twitter, Facebook si Instagram, pentru nerespectarea legislatiei

"O amenda de 10 milioane de lire (aproape un milion de euro) a fost impusa furnizorilor de retele sociale Facebook, Instagram, Twitter, Periscope, YouTube si TikTok, care nu si-au desemnat un reprezentant local pana la termenul limita prevazut de lege", care era 2 noiembrie, a anuntat pe Twitter ministrul adjunct al Transporturilor si Infrastructurii, Omer Fatih Sayan.O lege care intareste in mod considerabil controlul autoritatilor asupra retelelor sociale a intrat in vigoare luna trecuta in Turcia . Conform acestei legi, retelele sociale cu mai mult de un milion de conectari unice pe zi, precum Twitter sau Facebook, trebuie sa aiba un reprezentant local in Turcia si sa respecte decizia tribunalelor care le solicita sa elimina un anumit continut in decurs de 48 de ore.In caz de nerespectare a acestor obligatii, platformele risca amenzi care pot ajunge pana la 30 milioane de lire (aproape trei milioane de euro), interdictia de a mai colecta venituri din publicitate de la firmele din Turcia si o reducere latimii de banda cu pana la 90%, ceea ce face platforma prea lenta pentru a fi utilizata.In pofida sanctiunilor, aproape toate retelele sociale au refuzat, pana in prezent, sa respecte masurile prevazute in lege, considerand ca ar putea deschide calea pentru cereri de cenzura. Potrivit lui Yaman Akdeniz, profesor de drept la Universitatea Bilgi din Istanbul, doar platforma rusa VKontakte ar fi acceptat sa isi desemneze un reprezentant in Turcia.Twitter si Facebook sunt deja supravegheate cu atentie de Guvernul turc si numeroase procese pentru "insulta la adresa sefului statului" si "propaganda terorista" au fost intentate pe baza unor simple mesaje tweet.Potrivit unui raport al Asociatiei pentru libertate de expresie, in 2019 Turcia a blocat accesul la 408.000 de site-uri, 40.000 de mesaje tweeter, 10.000 de clipuri video de pe YouTube si 6.200 de share-uri pe Facebook. ...citeste mai departe despre " Turcia amendeaza retelele sociale, inclusiv Twitter, Facebook si Instagram, pentru nerespectarea legislatiei " pe Ziare.com