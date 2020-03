Trump: Peste 1 milion de americani au fost testati. Trimitem echipamente medicale in Italia

"Avem produse excedentare de care nu avem nevoie; vom trimite in Italia echipamente chirurgicale, medicale si spitalicesti in valoare de aproximativ 100 de milioane de dolari", a adaugat presedintele SUA, dupa ce a informat ca a discutat la telefon cu premierul Italiei, Giuseppe Conte, informeaza AFP.De asemenea, Donald Trump a estimat ca productia de ventilatoare medicale va creste datorita ajutorului a zeci de companii americane. "Pe masura ce vom produce mai mult decat avem nevoie, le vom trimite in Italia, in Franta , in Spania , unde au probleme teribile, dar si in alte tari daca va fi posibil", a sustinut liderul de la Casa Alba.Ford Motor si General Electric vor produce 50.000 de ventilatoare medicale in 100 de zileIntre timp, noteaza AFP, numarul deceselor provocate de pandemia noului coronavirus in SUA a ajuns luni seara la 3.008, in timp ce bilantul imbolnavirilor a atins 163.429 (cel mai mare numar de cazuri confirmate la nivel mondial), conform datelor furnizate de universitatea Johns Hopkins.Peste 1.000 de politisti americani au coronavirus, cei mai multi la New YorkUn purtator de cuvant al Casei Albe a declarat, ulterior, ca Donald Trump i-a adresat premierului Giuseppe Conte "condoleante pentru cei care au murit in Italia" si "a reafirmat angajamentul" Washingtonului de a colabora cu Roma "si cu toti partenerii si aliatii sai europeni" in combaterea pandemiei noului coronavirus.Dupa ce a indemnat populatia sa stea acasa, Donald Trump a reiterat ca este "putin probabil" sa decreteze masuri de izolare stricta la nivel national. Pentru moment, masurile sunt adoptate la nivelul statelor si peste 70% din americani intra deja sub incidenta acestora.Cu toate acestea, a avertizat ca luna aprilie va fi cruciala."Sunt 30 de zile vitale. Vom face totul in aceste 30 de zile", a promis presedintele SUA. De asemenea, a adaugat ca intentioneaza sa ceara tuturor americanilor sa poarte masca de protectie "pentru o vreme, nu pentru totdeauna".Donald Trump a mai informat ca peste 1 milion de americani au fost testati si ca SUA au inceput achizitionarea din strainatate de echipamente de protectie. "Actiunile inteligente pe care le adoptam astazi vor evita raspandirea virusului manie", a sub ...citeste mai departe despre " Trump: Peste 1 milion de americani au fost testati. Trimitem echipamente medicale in Italia " pe Ziare.com