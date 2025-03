Trump nu isi va face publica declaratia fiscala, desi a promis in campanie: Pe votanti nu ii intereseaza

Presedintele american Donald Trump, investit recent in functie, nu isi va face publica declaratia fiscala, a anuntat consiliera sa Kellyanne Conway. Ea a insistat ca aceasta nu este o problema pentru electoratul miliardarului.

"Nu ii intereseaza", sustine ea. "Au votat pentru el si lasati-ma sa spun ceva clar: majoritatea americanilor sunt preocupati de cum vor arata impozitele lor in cursul administratiei presedintelui Trump, nu de ale acestuia", a adaugat oficialul, intr-o declaratie pentru ABC News.

Potrivit AFP, un sondaj recent realizat de Washington Post si ABC News arata ca majoritatea americanilor in general, dar si majoritatea electoratului republican considera ca noul ocupant al Casei Albe ar trebui sa isi faca publice documentele privind veniturile si impozitele.

Donald Trump este primul presedinte din ultimele decenii care a refuzat deocamdata sa publice aceste declaratii. Imperiul imobiliar din care isi trage averea ramane in mare parte opac, iar New York Times a dezvaasuit in octombrie ca a utilizat o strategie dubioasa in anii '90 pentru a evita sa declare sute de milioane de dolari in venituri impozabile.

