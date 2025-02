Trump creste inflatia in zona euro si-i da peste cap planurile lui Mario Draghi

Victoria lui Donald Trump in alegerile prezidentiale americane a dus la aprecierea dolarului, inclusiv fata de euro, iar continuarea tendintei va determina accelerarea inflatiei in zona euro, peste asteptarile Bancii Centrale Europene (BCE), potrivit unei analize a Oxford Economics, transmite Bloomberg.

Economistul Taha Saei argumenteaza ca presedintele BCE, Mario Draghi, si colegii sai ar putea sa subestimeze cat de rapid va accelera inflatia dupa declinul din ultima perioada a euro.

Saei analizeaza intr-un nou studiu un scenariu in care cresterea preturilor din zona euro va ajunge la 2% cel mai devreme in al doilea trimestru al acestui an si se va mentine la acest nivel pe termen mediu.

Analiza acestuia contrasteaza puternic cu previziunile BCE, care anticipeaza ca inflatia va ajunge la 1,7% pana in 2019, ceea ce nu ar corespunde cu obiectivul bancii de aproape 2%, asa cum a recunoscut si Draghi in conferinta de presa din decembrie.

