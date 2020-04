"Continuam sa vedem un numar de semne pozitive ca virusul a trecut de varf", a declarat Trump, in cadrul unei conferinte de presa.Totusi, unii guvernatori au avertizat ca nu vor actiona prematur pentru a-si redeschide economiile pana cand nu se vor efectua mai multe teste pentru depistarea coronavirusului. Liderii lumii afacerilor i-au transmis si ei lui Trump mesajul ca tara trebuie sa testeze la scara larga inainte ca companiile sa-si poata relua operatiunile normale.Sambata, Trump a spus ca "testarea devine mai buna pe zi ce trece", dar nu a oferit dovezi concrete.El a spus ca guvernatori atat republicani, cat si democrati "au anuntat pasi concreti pentru a incepe o deschidere sigura si graduala".Texas si Vermont "vor permite anumitor afaceri sa se deschida luni, desi vor continua sa impuna masuri de distantare sociala", a mai spus Trump.Mai multe zeci de protestatari s-au adunat sambata in capitala statului Texas, Austin, si au scandat "SUA! SUA!" si "Lasati-ne sa muncim!".Sambata dimineata, guvernatorul New York-ului, Andrew Cuomo, epicentrul epidemiei din SUA, a spus ca statul foarte lovit de COVID-19 este posibil sa fi trecut de varful crizei.In ultimele 24 de ore, Statele Unite ale Americii au anuntat inca 1.891 de decese provocate de coronavirus, numarul total al mortilor ajungand astfel la 38.664 de persoane. In acelasi timp, numarul total al cazurilor confirmate in SUA a ajuns la 732.197. La nivel mondial, SUA detine recordul atat la imbolnaviri, cat si la decese cauzate de COVID-19. ...citeste mai departe despre " Trump anunta ca de luni, in cateva state, se va redeschide economia " pe Ziare.com