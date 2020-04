Trump a taiat banii pentru OMS. Replica dura venita de la Guterres

"Astazi ordon suspendarea finantarii OMS pe perioada realizarii unui studiu care va examina rolul OMS in gestionarea profund eronata si ascunderea raspandirii coronavirusului", a declarat liderul de la Casa Alba, marti, in cadrul conferintei de presa zilnice."Lumea a primit numeroase informari false privind transmiterea si mortalitatea" in cazul imbolnavirii cu COVID-19, a adaugat Trump intr-un rechizitoriu amplu la adresa agentiei ONU , potrivit AFP.Presedintele Trump a mai declarat ca OMS a "esuat in indeplinirea obligatiei sale de baza si trebuie trasa la raspundere", conform Reuters.Liderul american a adaugat ca OMS a promovat "dezinformarea" din partea Chinei in legatura cu acest virus, care probabil a determinat o raspandire mai larga a acestuia decat ar fi fost cazul, daca organizatia cu sediul la Geneva ar fi gestionat corect criza.100 de zile care au schimbat lumea: In urma cu 3 luni, OMS copia China si spunea ca virusul nu se transmite de la om la om. Ce avertizeaza aziPrecizand ca suma pe care contribuabilii americani o platesc anual OMS este de 400-500 de milioane de dolari, comparativ cu aproximativ 40 de milioane de dolari si "chiar mai putin" cat contribuie China, Donald Trump a apreciat ca SUA au datoria sa ceara explicatii."Daca OMS si-ar fi facut treaba si ar fi trimis experti medicali in China pentru a studia in mod obiectiv situatia pe teren, epidemia ar fi putut fi tinuta sub control la sursa, cu foarte putine decese", a explicat presedintele american, citat de AFP.In cursul zilei de marti, secretarul de Stat american, Mike Pompeo, anuntase ca SUA doresc sa "schimbe radical" modul de functionare a organizatiei. "In trecut, OMS a facut o treaba buna. Din pacate, de data aceasta, nu a facut tot posibilul si trebuie sa procedam astfel incat sa facem presiuni pentru a schimba radical" situatia, a afirmat seful diplomatiei americane.Reactia OMSIn replica, secretarul general al ONU Antonio Guterres considera ca "nu este momentul potrivit pentru a reduce resursele si operatiunile Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) sau ale oricarei alte organizatii umanitare in combaterea virusului"."Convingerea mea este ca OMS trebuie sa fie sustinuta, deoarece este absolut esentiala pentru eforturile lumii in castigarea razboiului impotriva CO ...citeste mai departe despre " Trump a taiat banii pentru OMS. Replica dura venita de la Guterres " pe Ziare.com