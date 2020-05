Autoritatile vor cauta sa asigure transport public cat de mult posibil, pentru a reduce cererea, a spus Borne, informeaza joi dpa.Calatorii vor trebui sa aiba asupra lor o declaratie de la angajatorul lor, care sa arate necesitatea deplasarii la locul de munca la acea ora.Oricine altcineva va calatori la acele ore pentru alte motive esentiale va trebui de asemenea sa prezinte o dovada in acest sens.De asemenea, vor exista amenzi de 135 de euro pentru cei care nu vor respecta restrictiile si nu vor purta masti, care vor fi obligatorii pentru pasagerii cu varste de peste 11 ani, a mai spus Borne.Premierul francez Edouard Philippe a declarat joi ca Franta va ridica gradual restrictiile incepand de lunea viitoare, 11 mai, dar ca unele restrictii vor ramane in vigoare in regiunea Parisului, unde noul tip de coronavirus este inca activ.De altfel, autoritatile franceze doresc sa incurajeze cetatenii sa renunte la masini si sa faca naveta pe biciclete dupa ridicarea restrictiilor impuse de pandemia de COVID-19. Initiativa, propusa la sfarsitul lui aprilie de Ministerul Energiei si Transporturilor, include construirea unor piste temporare de biciclete si o subventie de 20 de milioane de euro pentru costurile lucrarilor de reparatii. ...citeste mai departe despre " Transportul public din Paris va fi rezervat la orele de varf doar celor care merg la munca " pe Ziare.com