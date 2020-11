Acest post ar putea sa fie unul dintre cele mai sensibile de ocupat in administratia Biden, dupa patru ani in care republicanul Doald Trump a sfidat CIA, pe care o acuza ca se afla in centrul unui complot menit sa dauneze presedintiei sale.Joe Biden, care urmeaza sa fie investit la 20 ianuarie, studiaza de asemenea posibilitatea de a-l nominaliza director CIA pe Michael Morell, un fost adjunct al directorului agentiei in doua randuri in timpul lui Obama.Vicepresedinte al lui Barack Obama timp de opt ani, Joe Biden a colaborat strans atat cu Tom Donilon, cat si cu Michael Morell.El a nominalizat deja fosti membri ai administratiei Obama in posturi importante in domeniul securitatii nationale.Viitorul sau Guvern incepe sa capete contur, iar tranzitia se accelereaza.Citeste si: Batrana de 87 de ani jefuita de 300.000 de euro. Talharia a fost raportata de fiul victimei intr-un sat din judetul Arad ...citeste mai departe despre " Biden intentioneaza sa il numeasca director CIA pe Tom Donilon, fostul consilier in securitate nationala al lui Obama " pe Ziare.com