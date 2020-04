The Guardian scrie despre romanii care culeg sparanghel in Germania: Sunt mai importante recoltele din Vest ca sanatatea lucratorilor din Est?

The Guardian a publicat un material amplu despre lucratorii din Romania si modul in care carantina impusa in tara noastra - in contextul pandemiei - afecteaza recoltele din Vest."Sparanghelul alb este o delicatesa a lunii aprilie in mare parte din nord-vestul Europei. In Germania , sparanghelul este considerat si "aurul alb", iar recolta din aprilie este celebrata chiar si prin festivaluri dedicate. Doar ca Germania are nevoie de 300.000 de lucratori sezonieri pentru a-si strange recolta de sparanghel. In ultimii 10 ani, majoritatea acestor lucratori a venit din Romania, unde migratia sezoniera este una dintre putinele surse de venit.Totusi, in aceasta primavara, recolta se loveste de o mare problema: izolarea nationala a Romaniei, in conditiile starii de urgenta, cu politie si armata pe strazi, amenzi pentru persoanele gasite fara declaratia pe propria raspundere sau adeverinta de la angajator.Oamenii au fost fortati sa accepte interdictia de a iesi din casa dupa ora 22:00.Si se pare ca aceste masuri au protejat sistemul medical din Romania de un tsunami de cazuri. In ciuda numarului mare de lucratori migranti romani care se intorc din Spania si Italia , fix la varful pandemiei in sudul Europei, ratele infectiei cu coronavirus si ale mortalitatii in Romania sunt, in mare masura, tinute sub control", se arata in articolul citat.Acord pentru culesul sparangheluluiPublicatia relateaza ca asta a functionat pana in luna aprilie, cand trebuie cules sparanghelul: "Presat de lobby-urile germane pentru agricultura, Guvernul de la Berlin a cerut guvernului roman sa acorde o derogare de la izolarea nationala si sa asigure transporturi aeriene cu lucratori sezonieri".Guvernul de la Bucuresti a acceptat."Asadar, sparanghelul a batut pandemia, chiar daca Germania a interzis anterior accesul in tara muncitorilor straini, iar starea de urgenta in Romania urma sa fie prelungita cu o luna", noteaza publicatia britanica.Ziarul britanic se refera in continuare la situatia de pe Aeroportul International din Cluj-Napoca, de saptamana trecuta, inainte ca prelungirea starii de urgenta sa fie adoptata de Parlament.Inghesuiala de nedescris la Cluj: Peste 1.500 de oameni asteapta ingramaditi, ...citeste mai departe despre " The Guardian scrie despre romanii care culeg sparanghel in Germania: Sunt mai importante recoltele din Vest ca sanatatea lucratorilor din Est? " pe Ziare.com