Tara care impune vaccinul anti-COVID la intrarea pe propriul teritoriu. Turistii nu vor mai nevoie in schimb de test PCR negativ

Ciprul a anuntat ca, de la 1 martie 2021, va permite intrarea pe teritoriul sau fara test PCR negativ, daca persoanele s-au vaccinat anti-COVID.Guvernul Ciprului a aprobat planul de actiune modificat pentru reluarea zborurilor pe aeroporturi si a inlocuit grupurile care sunt utilizate in prezent pentru a permite cetatenilor straini sa intre in tara, cu alte patru categorii.Astfel, cei care care doresc sa intre in Cipru de la 1 martie 2021, li se va permite sa faca acest lucru fara a fi nevoie sa prezinte un rezultat negativ al testului PCR, daca au fost vaccinati impotriva bolii."Planul de actiune modificat este de asteptat sa stimuleze in continuare interesul companiilor aeriene de a efectua zboruri suplimentare catre Cipru, de a imbunatati conectivitatea si de a creste traficul de pasageri", a spus ministrul Transporturilor Yiannis Karousos, citat de schengenvisainfo.com.Astfel, categoria A va fi inlocuita cu "categoria verde". Tarilor incluse in acest grup nu li se va cere sa urmeze procedura de testare sau masurile de carantina, la sosirea lor in Cipru.Categoria B va fi inlocuita cu "categoria portocalie". Cetatenilor din tarile care sunt listate in aceasta categorie li se va cere sa prezinte un rezultat negativ al testului Coronavirus, nu mai vechi de 72 de ore.Categoria C, aceasta va fi inlocuita cu "categoria rosie". Cetatenii tarilor care fac parte din aceasta categorie vor trebui sa prezinte doua rezultate negative ale testului PCR. Cu toate acestea, cetatenii acestor tari nu vor fi obligati sa respecte regulile de carantina.Ultima categorie este cea "gri", cunoscuta si sub denumirea de "categoria permisului special". Calatorii care sosesc in Cipru din orice tara inclusa in acest grup vor trebui sa prezinte un rezultat negativ al testului Coronavirus si sa completeze cerintele de carantina introduse de Ministerul Sanatatii din Cipru.