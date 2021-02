Unele loturi de vanzare au dimensiuni impresionante, cat 1.000 de terenuri de fotbal, noteaza Digi24.ro.Facebook sustine ca este pregatita sa lucreze alaturi de autoritatile locale, insa nu va lua masuri pe cont propriu pentru a opri vanzarile ilegale.Despadurirea din padurea amazonianaMulti vanzatori recunosc ca nu au titlu de proprietate pentru terenul oferit la vanzare, singurul document prin care poti dovedi dreptul de proprietate in Brazilia.Amnistia este unul dintre factorii care incurajeaza vanzarile ilegale de terenuri. Mai multi vanzatori fac lobby pe langa politicieni pentru a-i ajuta sa detina in mod legal terenurile furate.O strategie des folosita este despadurirea unui teren, apoi solicitarea catre politicieni sa ii revoce statutul de zona protejata, avand in vedere ca nu mai indeplineste scopul initial. Ulterior, hotii de pamanturi pot cumpara legal loturile de la guvern, devenind proprietari in acte.Despadurirea in padurea amazoniana din Brazilia a atins maximul ultimilor 10 ani.Mai puteti citi:Gabriela Firea a postat o fotografie cu deputatii USRPLUS care au votat contra finantarii schitului de la Muntele Athos: "Vi-i las aici cu nume si chip"Rasturnare de situatie. Florinel Coman, despre permisul fals: "Am dat examen in engleza, in Ucraina". Cum arata documentulCum a ajuns Ana Bogdan marea dragoste a prietenului fostului iubitMarian Godina a dezvaluit salariul pe care-l incaseaza dupa 15 ani in Politie: "Vi se pare mult pentru un politist de la mascati?"Culisele primei victorii a lui Clotilde Armand in conflictul cu Romprest. Ce se intampla in instanta cu "razboiul gunoaielor" din Sectorul 1 ...citeste mai departe despre " Sute de hectare din padurea amazoniana se vand ilegal pe Facebook. Cum sunt incurajate vanzarile terenurilor triburilor indigene " pe Ziare.com