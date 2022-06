Decizie istorică. Ucraina și Republica Moldova au devenit oficial țări candidate la aderarea la UE VIDEO

Liderii europeni au aprobat joi, 23 iunie, la summitul de la Bruxelles, candidaturile Ucrainei şi Republicii Moldova la UE.

”Am căzut de acord. Consiliul European tocmai a decis să acorde statut de candidat Ucrainei și Republicii Moldova. Un moment istoric.Este un pas extrem de important pe drumul vostru către UE.

Felicitări Volodimir Zelenski și Maia Sandu, precum şi popoarelor ucrainean și moldovean!

Viitorul nostru este împreună”, a scris președintele Consiliului European, Charles Michel, pe Twitter.

Agreement. #EUCO has just decided EU candidate status to Ukraine and Moldova.

A historic moment.

Today marks a crucial step on your path towards the EU.

Congratulations @ZelenskyyUa and @sandumaiamd and the people of Ukraine 🇺🇦 and 🇲🇩

Our future is together.— Charles Michel (@CharlesMichel) June 23, 2022

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a mulțumit liderilor europeni pentru decizia istorică, subliniind că viitorul țării sale este în UE.

”Salut cu sinceritate decizia liderilor UE de a acorda Ucrainei statutul de candidat. Este un moment unic și istoric în relațiile dintre Ucraina și UE. Sunt recunoscător lui Charles Michel și Ursulei von der Leyen și cerorlalți lideri europeni pentru sprijin. Viitorul Ucrainei este în UE”, a scris Zelenski pe Twitter.

Sincerely commend EU leaders’ decision at #EUCO to grant 🇺🇦 a candidate status. It’s a unique and historical moment in 🇺🇦-🇪🇺 relations. Grateful to @CharlesMichel, @vonderleyen and EU leaders for support. Ukraine’s future is within the EU. #EmbraceUkraine https://t.co/o6dJVmTQrn— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 23, 2022

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunțat că decizia liderilor europeni va aduce cetățenilor mai multă bunăstare și mai multă ordine în țară.

”Zi istorică pentru Moldova: Consiliul European ne-a oferit statutul de țară candidată pentru aderarea la Uniunea Europeană. Pornim pe drumul spre UE, care va aduce moldovenilor mai multă bunăstare, mai multe oportunități și mai multă ordine în țara lor.

Avem în față un drum complicat, care va cere multă muncă și efort - și pe care suntem pregătiți să-l parcurgem, împreună, pentru a asigura cetățenilor un viitor mai bun. Moldova are viitor, în Uniunea Europeană!”, a scris Maia Sandu pe Facebook.

