Suedia le transmite varstnicilor sa nu se mai izoleze, chiar daca infectarile sunt in crestere

Decizia vine in vreme ce multe state europene reimpun restrictii pentru a limita cresterea vertiginoasa a contagierilor, insa Agentia de sanatate publica afirma ca nu a gasit dovezi despre un al doilea val al epidemiei in Suedia Tara scandinava a ales o abordare diferita fata de majoritatea statelor europene in lupta cu pandemia, mizand pe conformarea voluntara a cetatenilor fata de distantarea sociala, chiar daca a izolat caminele dupa ce printre rezidenti s-au inregistrat numeroase decese.Numarul de noi infectari a crescut constant in Suedia in ultimele saptamani, desi ramane la niveluri mai scazute fata de marimea populatiei prin comparatie cu multe tari europene, unde zilnic sunt raportate noi recorduri.Suedia a raportat pana acum in jur de 107.000 de cazuri de infectare si 5.900 de decese. Miercuri au fost anuntate 975 de infectari si sapte decese, mult sub statisticile de la varful epidemiei in primavara, dar peste bilanturile din timpul verii.'Agentia de sanatate publica a decis ca persoanele varstnice si cele din grupele speciale de risc vor fi supuse acelorasi recomandari ca si restul populatiei', le-a declarat joi ministrul sanatatii Lena Hallengren reporterilor.Per total, mortalitatea de COVID-19 a fost de multe ori mai mare in Suedia decat in tarile vecine nordice, dar mai scazuta decat in unele state care au adoptat masuri mai restrictive, precum Spania si Marea Britanie.Pana acum, persoanelor de peste 70 de ani li se recomanda sa evite contactele fizice, transportul public, magazinele si alte locuri publice, masuri despre care oficialii spun ca au coborat rata infectarilor, dar au avut un impact negativ semnificativ asupra starii de bine a multor varstnici.Potrivit Agentiei, odata cu ratele de infectare mai scazute, o mai buna cunoastere despre cum trebuie abordata boala si un sistem de sanatate care nu se mai afla sub aceeasi presiune ca in primavara, varstnicii ar trebui sa urmeze acum recomandarile generale adresate tuturor suedezilor. Acestea includ evitarea adunarilor numeroase, ramanerea la domiciliu la primele semne de boala si pastrarea distantei fizice.Ministrul Lena Hallengren a atentionat totusi ca aceasta nu inseamna o revenire la normal.