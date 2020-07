SUA: Doctoritele posteaza selfi-uri in costum de baie in semn de protest fata de un studiu ce le-a numit "lipsite de profesionalism"

Un studiu publicat la finalul lunii decembrie a anului trecut a dat nastere unei campanii de protest inedite pe retelele de socializare. Studiul a analizat conturile de social media a aproape 500 de proaspat chirurgi, catalogand drept "lipsit de profesionalism", "provocator" sau "nepotrivit" faptul ca tinerele cadre medicale aveau postate imagini din vacante in care erau imbracate in bikini, foloseau un limbaj vulgar, consumau alcool sau purtau costume de Halloween."S-a demonstrat ca informatiile publice de pe retelele de socializare poate influenta alegerea medicului, a unitatii sanitare sau a sectiei medicale de catre pacient. In plus, un asemenea continut are potentialul de a afecta reputatia profesionala in randul colegilor si al angajatorilor.Continutul neprofesional clar include: aparenta unei stari de ebrietate, acte ce contravin legii, posesie de droguri, limbaj vulgar, comantarii ofensive la adresa colegilor, locului de munca sau a pacientilor. Un continut neprofesional potential include: comentarii politice si religioase controversate, consumul sau prezenta in imagini a alcoolului si abordarea unor teme sociale controversate", scriu autorii studiului care au gasit acest tip de elemente la 61 din 235 de rezidenti la sectiile de chirurgie vasculara.In ultima saptamana, studiul vechi de sapte luni a intrat in atentia tinerilor medici care sustin ca analiza foloseste un standard dublu la adresa femeilor cadre medicale. Imediat hastagul #MedBikini a inceput sa explodeze, cu medicii postand selfi-uri in bikini impreuna cu realizarile lor profesionale."Un cuplu de ginecologi > aici - insa doar unul din noi a fost numita > de fata cu pacientii", a scris pe Twitter o tanara doctorita.Couple of "unprofessional" obstetrician gynecologists right here - but only one of us has been called "sweetie, kiddo, and/or hunny" in front of patients #MedBikini pic.twitter.com/p9Jf3iTBxC- Ariela Rozenek (@Gyneonbeat) July 24, 2020"Imi pare atat de rau ca bikini-ul meu jigneste toata politia profesionalismului", a scris o alta.So sorry that my bikini offends all the professionalism police out there!!! #MedBikini #MedTwitter pic.twitter.com/MEQOGdorKe- Mel (@mels ...citeste mai departe despre " SUA: Doctoritele posteaza selfi-uri in costum de baie in semn de protest fata de un studiu ce le-a numit "lipsite de profesionalism" " pe Ziare.com