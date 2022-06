Statele Unite interzic importurile de haine din bumbac provenite din China. Lovitură pentru lagărele de muncă forțată și industria modei

SUA au interzis de marti, 21 iunie, importuri de haine facute cu bumbac din China, in urma intrarii in vigoare a legii care combate munca fortata a uigurilor, potrivit The Guardian.

Legea, care vizeaza importurile de bumbac din regiunea Xinjiang, una din principalele surse de materie prima, le permite autoritatilor vamale americane sa blocheze sau sa confiste astfel de bunuri.

In lege se arata ca orice bun produs partial sau integral in aceasta regiune din nord-vestul Chinei are legatura cu lagarele de munca fortata din zona. Incepand din 2017, autoritatile chineze au bagat un milion de uiguri in aceste lagare, pe care ii supun muncii fortate, potrivit Digi24.

Consecinte grave asupra industriei modei

Noua lege va afecta grav industria modei, in conditiile in care aproximativ 20% din productia mondiala de bumbac provine din China, iar 84% din productia Chinei are ca sursa regiunea Xinjiang.

Legea indica bumbacul ca pe o "prioritate inalta", alaturi de rosii si siliciul policristalin (folosit la producerea panourilor solare).

Pentru a nu fi amendate, bradurile de moda din Europa sau Marea Britanie, care exporta haine in SUA, trebuie sa prezinte un certificat conform privind provenienta materiilor prime. Amenzile se pot ridica pana la 250.000 de dolari.

Liv Simpliciano, de la Fashion Revolution, a subliniat ca legea din Xinjiang este practic peste tot. "Dificultatea este ca, in faza de cules, bumbacul provenind din locuri diferite este amestecat, facand imposibil de urmarit sursa lui", a declarat ea.

Mai multe companii - printre care TrusTrace, SupplyShift si TextileGenesis - intentioneaza sa foloseasca tehnologia blockchain si inteligenta artificiala pentru a urmari lanturile de aprovizionare pentru brandurile de moda. Brandurile se pot loga pe astfel de platforme pentru a-si inregistra comenzile si certificatele.

Directorul executiv al companiei TrusTrace, Shameek Ghosh, a explicat ca, pentru a dovedi ca hainele lor nu contin bumbac din Xinjiang, brandurile vor trebui sa prezinte un certificat digital privind lantul complet de aprovizionare, ceea ce la va oferi un "control total" asupra originii materiilor prime.

