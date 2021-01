Cheltuielile au crescut cu 40%, la 490 de miliarde de dolari, iar incasarile cu 3%, la 346 de miliarde de dolari, comparativ cu anul anterior.Deficitul bugetar aferent primelor trei luni ale anului fiscal 2021, care a inceput pe 1 octombrie, a atins 573 de miliarde de dolari, in urcare de la deficitul de 357 de miliarde de dolari consemnat in anul fiscal precedent, anterior pandemiei de coronavirus.Incasarile din primele trei luni ale anului fiscal au fost in mare parte in stagnare, la 803 miliarde de dolari, in timp ce cheltuielile au urcat cu 18%, la 1.376 de miliarde de dolari.Citeste si:Un barbat cu nume romanesc, arestat dupa ce a salutat violentele de la Capitoliu si s-a oferit sa trimita in ajutor "trei masini cu patrioti" ...citeste mai departe despre " SUA au inregistrat cel mai mare deficit bugetar, in decembrie 2020, un record pentru ultima luna a anului " pe Ziare.com