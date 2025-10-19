SUA au anuntat oficial ca nu semneaza declaratia grupului G7 in privinta climei

Statele Unite au refuzat sa semneze declaratia celor sapte tari industrializate - ce alcatuiesc grupul G7 - in privinta modificarilor climatice si a planurilor de finantare a dezvoltarii sustenabile.

Anuntul a fost facut intr-un comunicat comun dat publicitatii, luni, de ministrii pentru Mediu din aceste tari, reuniti duminica si luni la Bologna in Italia, informeaza Reuters.

Statele Unite au anuntat ca nu vor semna declaratia comuna a ministrilor din Italia, Canada, Japonia, Franta, Marea Britanie si Germania, "pentru a reflecta anuntul nostru recent de a ne retrage si de a sista imediat implementarea Acordului de la Paris si a angajamentelor financiare asociate".

"Statele Unite vor continua sa se angajeze alaturi de parteneri-cheie de pe plan international intr-o maniera ce va fi conforma cu prioritatile noastre interne, mentinand atat o economie puternica, dar si un mediu sanatos", precizeaza comunicatul declaratiei americane.

La inceputul acestei luni, presedintele Donald Trump a anuntat ca Statele Unite se vor retrage din Acordul pentru clima de la Paris, spunand ca participarea tarii sale va submina economia, va desfiinta locuri de munca, va slabi suveranitatea americana si va plasa SUA intr-un dezavantaj permanent in raport cu alte state.

