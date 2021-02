Proiectul de lege a fost adoptat cu 219 voturi pentru si 212 impotriva, dupa o indelungata dezbatere in care alesii republicani au denuntat masuri pe care le considera prea costisitoare si prost gandite.Textul a fost apoi transmis Senatului, unde democratii pregatesc o "manevra legislativa" care sa permita adoptarea planului fara sprijinul republicanilor, noteaza Reuters.Proiectul cunoscut ca American Rescue Plan ar permite, intre altele, achizitia de vaccinuri si echipamente medicale si distribuirea de noi ajutoare financiare pentru gospodariile americane afectate de pandemie, precum si pentru micile afaceri si administratiile locale.Aceste ajutoare cuprind o plata directa de 1.400 de dolari pentru persoane fizice, o alocatie de somaj de 400 de dolari care va putea fi acordata pana la 29 august si alte ajutoare pentru cei care au probleme in achitarea chiriei si ratelor la locuinte.Democratii vor ca legea sa fie promulgata inainte de jumatatea lunii martie, cand urmeaza sa expire o serie de masuri precedente de ajutor, inclusiv ajutorul sporit de somaj.Mai puteti citi:Gabriela Firea a postat o fotografie cu deputatii USRPLUS care au votat contra finantarii schitului de la Muntele Athos: "Vi-i las aici cu nume si chip"Rasturnare de situatie. Florinel Coman, despre permisul fals: "Am dat examen in engleza, in Ucraina". Cum arata documentulCum a ajuns Ana Bogdan marea dragoste a prietenului fostului iubitMarian Godina a dezvaluit salariul pe care-l incaseaza dupa 15 ani in Politie: "Vi se pare mult pentru un politist de la mascati?"Culisele primei victorii a lui Clotilde Armand in conflictul cu Romprest. Ce se intampla in instanta cu "razboiul gunoaielor" din Sectorul 1 ...citeste mai departe despre " Camera Reprezentantilor din SUA a adoptat planul de redresare post-COVID de 1900 miliarde de dolari " pe Ziare.com