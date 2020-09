Steagul LGBT. Istorie si semnificatii

Contactati-ne

Unele caracteristici ale steagurilor imprimate includ: Constructie din poliester de inalta calitate. Garnituri si banda antet pentru agatarea steagului. Design mare pentru uz rezidential, comercial sau guvernamental. Reproducere stralucitoare a culorilor datorita metodei de imprimare prin sublimare. Rezistent la decolorare si rezistent la zgarieturi.* Proiectat pentru prima data de Gilbert Baker in 1978.* Designul original era de opt dungi orizontale in roz, rosu, portocaliu, galben, verde, albastru deschis, indigo si violet.* Designul actual este de sase dungi orizontale - rosu, portocaliu, galben, verde, albastru si violet.Primul steag pentru comunitatea LGBT a fost proiectat de soldatul armatei si artistul Gilbert Baker in 1978. Baker a fost motivat sa faca steagul de catre Harvey Milk, primul oficial gay din San Francisco.Milk l-a provocat pe Baker sa vina cu un simbol al mandriei pentru comunitatea gay - ceva care ar putea fi folosit ca alternativa pozitiva la triunghiul roz folosit pentru a identifica persoanele gay in timpul celui de-al doilea razboi mondial. Inspirat de "Steagul raselor" cu cinci dungi, Gilbert a venit cu un design care folosea opt dungi orizontale.Dupa ce a aratat steagul catre Milk, Baker s-a apropiat de Paramount Flag Company din San Francisco despre producerea in masa a steagului. Din moment ce Baker vopsise manual culorile, dunga "roz fierbinte" pe care o folosise in partea de sus a steagului nu era disponibila pe scara larga, asa ca a fost indepartata, reducand steagul la sapte dungi.Asasinarea lui Harvey Milk si a primarului orasului George Moscone in noiembrie 1978 a socat si a uimit comunitatea gay.Comitetul Zilei Libertatii Gay a decis ca au nevoie de ceva de afisat pentru Gay Pride Parade din 1979, pentru a-si arata sprijinul pentru Milk si alti activisti homosexuali.Comitetul a ales steagul lui Baker, eliminand banda indigo, astfel incat sa poata afisa trei culori pe fiecare parte a strazii de-a lungul traseului paradei.Versiunea modificata a steagului Baker a fost curand aruncata in afara multor case si afaceri din San Francisco. In sus si in jos pe bulevardul principal din San Francisco, se aflau steaguri ale mandriei gay care zburau de pe luminile stradale.De cand a fost arborat pentru prima data in 1979, steagul Baker a fost un simbol al sperantei pentru comunitatea gay. A aparut pe cani, tricouri, brelocuri si autocolante. Oriunde cineva ar putea dori sa-si arate sprijinul pentru comunitatea LGBT, steagul a fost acolo.Nu toata lumea a fost la fel de primitoare pentru drapel ca San Francisco. In 1988, Jon Stout si-a dat in judecata proprietarii din West Hollywood, CA pentru dreptul de a afisa steagul orgoliilor gay de pe balconul apartamentului sau - caz pe care l-a castigat. Aproape toti cei care s-au confruntat cu cazuri similare in instanta au castigat, aparandu-si drepturile de a afisa steagul LGBT si sprijinul lor pentru comunitatea gay.In timp ce steagul cu sase dungi a fost cimentat in mintea tuturor drept steagul mandriei gay, Baker a reusit sa recreeze steagul sau original cu opt dungi pentru ca toti sa il vada.Steagul original cu opt dungi a fost recreat cel putin de doua ori:Odata in 1994, la New York, pentru a marca cea de-a 25-a aniversare a revoltelor Stonewall care au avut loc in 1969.In 2003, in Key West, Florida, pentru a marca cea de-a 25-a aniversare a adoptarii drapelului in ansamblu.La 12 iunie 2016, a fost zburat la primul mare miting de mandrie homosexuala desfasurat in Ucraina.In perioada 24-26 iunie 2016, drapelul LGBT a fost arborat peste Parlamentul Regatului Unit pentru a sarbatori Saptamana Mandriei din Londra.Deci, de unde a venit designul steagului LGBT? Potrivit lui Baker, el a venit cu ideea in 1976.Era acelasi an cu aniversarea a 200 de ani a Statelor Unite, iar tara trecea inca peste eliminarea trupelor americane din Vietnam in 1973 si demisia presedintelui Richard Nixon in 1974. America se lupta sa vina cu un sentiment de patriotism.Baker a fost incurajat de Milk sa vina cu un simbol al mandriei pentru comunitatea gay care a afirmat independenta lor sociala.El a devenit hipnotizat de puterea steagului tarii sale - modul in care barele stivuite devenisera un simbol pentru multi oameni diferiti din multe locuri diferite care se reunesc ca unul singur.La fel si Baker a fost hipnotizat de capacitatea vechiului rosu, alb si albastru de a se transforma intr-o piesa centrala a proiectelor de arta si a liniilor de moda.In timp ce cauta modalitati de a reinventa acel design cu dungi stivuite, Baker era foarte constient de faptul ca orice design cu care va veni va concura cu un alt simbol mai dureros: triunghiul roz.Insigna fusese dezlipita de semnificatia intentionata si recuperata cu mandrie de comunitatea gay, dar in mintea lui Baker purta inca fantomele Holocaustului si ale lui Hitler.Asa ca Baker si-a propus sa faca o emblema fabuloasa pentru comunitatea gay, de catre comunitatea gay.Multi jurnalisti si istorici au speculat cum Baker a venit cu designul curcubeului in 1978. Unii au sugerat ca a venit de la faptul ca culorile stralucitoare au reprezentat de mult timp simboluri stenografice pentru homosexualitate.Altii cred ca a venit de la Judy Garland, despre care a fost mult timp considerata o emblema gay. Interpretarea ei ca Dorothy in "Vrajitorul din Oz" ne da expresia "prietenul lui Dorothy" pentru a se referi la un om gay.Dar rationamentul lui Baker este mult mai simplu decat presupun majoritatea oamenilor. Steagul sau curcubeu provine din curcubeul pe care il vedem de fiecare data cand ploaia se opreste.Utilizarea curcubeului ca simbol al schimbarii sociale a rasunat de-a lungul istoriei. Folosit pentru prima data de teologul german Thomas Muntzer ca parte a predicilor sale reformiste, curcubeul a fost ulterior apucat de activistii vremii pentru a atrage oamenii catre cauzele lor.