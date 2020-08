Acordul prevede ca guvernul american va plati celor doi producatori farmaceutici pana la 2,1 miliarde de dolari pentru furnizarea unui numar de vaccinuri suficient pentru 50 de milioane de oameni, cu optiunea de achizitie a altor 500 de milioane de doze.Achizitiile vor avea loc in cadrul programului Operation Warp Speed, care are ca obiectiv sa aduca pe piata un vaccin impotriva Covid-19 inainte de sfarsitul acestui an."Investitia de astazi sustine cel mai recent vaccin candidat al nostru, un produs dezvoltat de Sanofi si GSK, ale carui studii clinice si productie sunt in curs, cu posibilitatea de a aduce sute de milioane de doze sigure si eficace poporului americn", a declarat Alex Azar, secretar al Departamentului pentru Sanatate si Servicii Umane al SUA.Noul coronavirus, care a aparut prima oara in China , a infectat 4,5 milioane de oameni in Statele Unite si a omorat peste 152.000 de americani, potrivit datelor obtinute de Reuters.Centrul pentru Controlul Bolilor din Statele Unite a estimat vineri ca numarul deceselor provocate de Covid-19 va ajunge la 168.000-182.000 pana in 22 august, cele mai mari cresteri urmand sa aiba loc in Alabama, Kentucky, New Jersey, Puerto Rico, Tennessee si statul Washington. ...citeste mai departe despre " Statele Unite au incheiat un acord cu Sanofi si GlaxoSmithKline pentru furnizarea a 100 de milioane de doze ale unui vaccin experimental pentru noul coronavirus " pe Ziare.com