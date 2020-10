Produsele frantuzesti, boicotate in Orient din cauza caricaturilor cu profetul Mohamed

Ministerul de Externe francez a anuntat ca au aparut apeluri pentru boicotarea produselor frantuzesti, mai ales cele alimentare, in mai multe tari din Orientul Mijlociu, precum si apeluri pentru organizarea de demonstratii impotriva Frantei din cauza caricaturilor.Musulmanii considera ca orice desen cu profetul Mahomed este o blasfemie."Aceste apeluri pentru boicot sunt lipsite de fundament si ar trebui oprite imediat, precum si toate atacurile impotriva tarii noastre, care sunt promovate de o minoritate radicala", a aratat ministerul.Institutia a mai cerut autoritatilor sa vorbeasca impotriva acestor boicoturi, pentru a ajuta companiile franceze sa asigure siguranta cetatenilor francezi.In Kuwait, Uniunea Societatilor Cooperatiste de Consum, neguvernamentala, care reuneste peste 70 de magazine, a emis pe 23 octombrie o directiva pentru boicot.Mai multe astfel de magazine, vizitate duminica de reporteri ai Reuters, au golit rafturile de produse precum cele pentru par si de infrumusetare fabricate de companii franceze.Ministrul de Externe din Kuwait, care s-a intalnit duminica cu ambasadorul francez, a condamnat uciderea profesorului francez, pe 16 octombrie, ca o crima oribila, dar a subliniat necesitatea evitarii insultelor la adresa religiei, in remarci oficiale si politice, care "amplifica ura, antipatia si rasismul".Premierul pakistanez Imran Khan a declarat duminica ca presedintele francez Emmanuel Macron "a atacat islamul" prin incurajarea expunerii caricaturilor.Macron a scris pe Twitter ca Franta a respectat toate diferentele in spiritul pacii, dar ca nu accepta discursul urii, si a aparat dezbaterile rezonabile. "Nu vom ceda niciodata", a spus Macron.Franta si-a rechemat sambata ambasadorul din Turcia , dupa ce presedintele turk Tayyip Erdogan a spus ca Macron, care in aceasta luna a declarat razboi "separatismului islamist", are nevoie de tratament mintal, din cauza atitudinii fata de musulmani. ...citeste mai departe despre " Produsele frantuzesti, boicotate in Orient din cauza caricaturilor cu profetul Mohamed " pe Ziare.com