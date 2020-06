Stare de urgenta bugetara in cel mai populat stat american. Decizia, luata pe fondul crizei COVID-19

Declararea starii de urgenta bugetara permite statului sa acceseze un fond creat pentru situatii dificile. California anticipeaza un deficit bugetar de 54,3 miliarde de dolari din cauza costurilor mari si a scaderii veniturilor provocate de pandemie.Potrivit unui acord convenit cu parlamentarii statului, California va folosi in urmatorii trei ani aproximativ 16 miliarde de dolari dintr-un fond pentru situatii dificile, pentru sustinerea bugetului, a declarat H.D. Palmer, un purtator de cuvant al departamentului financiar al guvernatorului.Departamentul financiar anticipeaza un declin de 25,5% al taxelor din veniturile personale colectate de stat, o scadere de 27% a taxelor pe vanzari si o reducere de 23% a veniturilor din txe corporative.In plus, California anticipeaza ca cheltuielile din 2020 vor depasi asteptarile din cauza cheltuielilor legate de pandemia de coronavirus, de aproximativ 13 miliarde de dolari. ...citeste mai departe despre " Stare de urgenta bugetara in cel mai populat stat american. Decizia, luata pe fondul crizei COVID-19 " pe Ziare.com