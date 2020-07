Numarul de abonati premium, care reprezinta cea mai mare parte a veniturilor companiei suedeze, a urcat cu 27% fata de anul trecut. Analistii se asteptau ca Spotify sa aiba 136,4 milioane de abonati care platesc, in perioada aprilie-iunie 2020, transmit Reuters si site-ul cityam.com.Veniturile platformei audio au urcat cu 13% in trimestrul doi, la 1,89 miliarde de euro, de la 1,67 miliarde de euro, in urma cu un an.Totusi, pierderile au crescut spectaculos, ajungand la 167 miliarde de euro, de la 17 miliarde de euro la 31 martie 2020, dupa ce costurile au urcat cu 48%.Numarul utilizatorilor lunari activi, unde sunt inclusi si cei care nu platesc abonament, a crescut cu 29% in trimestrul doi, la 299 milioane. ...citeste mai departe despre " Spotify are 138 de milioane de abonati platitori " pe Ziare.com