Seful fortelor armate britanice: "Nesiguranta globala risca sa duca la declansarea unui alt razboi mondial"

Intr-un interviu difuzat pentru a coincide cu Duminica Pomenirii - comemorarile anuale desfasurate in Regatul Unit in amintirea celor ucisi sau raniti in cele doua razboaie mondiale si in conflictele ulterioare - Nick Carter a atras atentia ca escaladarea tensiunilor regionale si erori de judecata ar putea duce in cele din urma la un conflict extins."Cred ca traim intr-un moment in care lumea este un loc foarte nesigur si nelinistit si, desigur, dinamica competitiei globale este deopotriva o caracteristica a vietilor noastre, si cred ca riscul real pe care il avem cu un numar destul de mare de conflicte regionale aflate in desfasurare in acest moment este sa ne confruntam cu o escaladare pornita dintr-o eroare de judecata", a declarat Carter la Sky News.Intrebat daca se refera la faptul ca exista o amenintare reala de declansare a unui alt razboi mondial, Carter a raspuns: "Spun ca exista un risc si trebuie sa fim constienti de aceste riscuri".Carter, care a devenit seful armatei britanice in 2018, a apreciat ca este important sa ni-i amintim pe cei care au pierit in razboaiele precedente, ca un avertisment pentru cei care ar putea repeta greselile trecutului."Daca uitam de oroarea razboiului, atunci cred ca cel mai mare risc este ca oamenii ar putea considera ca a merge la razboi este un lucru rezonabil", a avertizat el."Trebuie sa tinem minte ca poate ca istoria nu se repeta, dar are o ritmicitate, si daca privim in urma la ultimul secol (si la perioada de) dinaintea ambelor razboaie mondiale, cred ca nu se poate pune la indoiala faptul ca a existat o escaladare care a dus la erori de judecata care au dus in cele din urma la razboaie de proportii pe care speram sa nu le mai vedem vreodata", a explicat oficialitatea britanica.