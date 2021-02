Sefa Bancii Centrale Europene: "Redresarea Europei va accelera de la mijlocul acestui an"

Pe fondul restrictiilor impuse pentru a stopa raspandirea pandemiei, economia UE s-a contractat in trimestrul patru din 2020, iar analistii se asteapta la un declin si in primele trei luni din 2021, deoarece cea mai mare parte a sectorului serviciilor ramane inchis."Ne asteptam ca redresarea sa accelereze de la mijlocul acestui an, chiar daca incertitudinile persista", a afirmat Lagarde intr-un interviu acordat publicatiei franceze Le Journal du Dimanche."Sa fie clar: nu vom vedea o revenire a activitatii economice la nivelul de dinaintea pandemiei inainte de mijlocul lui 2022", a avertizat oficialul BCE, care a facut apel la liderii UE sa ratifice in final Fondul de redresare de 750 de miliarde de euro."Planul trebuie ratificat la timp in asa fel incat Comisia Europeana sa faca imprumuturile planificate din iunie si apoi sa distribuie fondurile", a spus Lagarde.Despre politica monetara a BCEOficialul nu a oferit informatii privind politica monetara a BCE si a reafirmat ca inca pot fi majorate achizitiile de active, daca va fi necesar, dar ar putea fi de asemenea reduse, daca se mentin actualele conditii de pe piata.La sedinta din 21 ianuarie, Banca Centrala Europeana a decis ca rata dobanzii la operatiunile principale de refinantare si ratele dobanzilor la facilitatea de creditare marginala si la facilitatea de depozit vor ramane nemodificate la nivelurile de 0,00%, 0,25%, respectiv minus 0,50%.De asemenea, Consiliul guvernatorilor BCE a decis ca vor continua sa efectueze achizitii in cadrul programului de achizitionare in regim de urgenta in caz de pandemie (pandemic emergency purchase programme - PEPP) cu o valoare totala de 1.850 de miliarde de euro."Consiliul guvernatorilor va efectua achizitii nete de active in cadrul PEPP cel putin pana la sfarsitul lunii martie 2022 si, in orice caz, pana cand va considera ca faza de criza a pandemiei de coronavirus a fost depasita", se mentioneaza in comunicatul BCE.Citeste si:Portretul celui mai puternic lider sindical din Romania . 20 de ministri ai Transporturilor i-au facut toate poftele de frica grevelor la metrouVIDEO De ce sunt lasati bebelusii din Suedia sa doarma in frig: "Probabilitatea de a contact ...citeste mai departe despre " Sefa Bancii Centrale Europene: "Redresarea Europei va accelera de la mijlocul acestui an" " pe Ziare.com