Sefa Bancii Centrale Europene: Comisia nu trebuie sa intarzie distribuirea celor 750 miliarde de euro, banii din fondul de relansare a economiei

Liderii europeni nu au reusit inca sa ajunga la un acord cu privire la schema pe mai multi ani, care include atat granturi cat si imprumuturi, denumita "Next Generation EU", crescand riscul ca banii sa nu ajunga la timp pentru tarile cele mai afectate."Obiectivul Comisiei este sa poata distribui aceste fonduri la inceputul lui 2021, iar acest calendar trebuie respectat", a avertizat Christine Lagarde. "Avem nevoie de asemenea de progrese rapide pe partea politica, in special cu privire la adoptarea masurilor de catre parlamentele nationale", a adaugat presedintele BCE Lagarde a mai spus ca fondurile din planul de relansare trebuie tintite pentru a putea sustine transformarea economiei. "Daca nu sunt tintite, daca se vor pierde in labirintul administrativ, si nu vor sustine reorientarea economiei reale din tarile noastre spre mai mult digital si mai mult verde, atunci vom rata o oportunitate istorica pentru a face o schimbare reala", a apreciat presedintele BCE, intr-un moment in care negocierile cu privire la acest plan exceptional de relansare au intrat in blocaj la Parlamentul European, in special cu privire la conditionarea fondurilor de respectarea statului de drept.Christine Lagarde a mai spus ca liderii europeni ar trebui sa se gandeasca la transformarea fondului de relansare intr-un instrument permanent, o idee tabu in unele state mai conservatoare, si de asemenea sa discute crearea unui instrument bugetar permanent pentru zona euro. "Credem ca este esential ca plasele de siguranta fiscala pe care guvernele le-au introdus in perioada acestei crize sa nu fie retrase prea curand", a spus Lagarde.In ceea ce priveste politica fiscala, Lagarde a repetat punctul de vedere standard al BCE, subliniind ca panoplia de instrumente a bancii nu este inca epuizata iar decidentii vor introduce noi stimulente, daca va fi necesar.