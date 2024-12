Acum nu multa vreme, se spunea despre Vladimir Putin ca nu are prieteni in lume. Invazia Crimeii si implicarea in estul separatist al Ucrainei l-au transformat intr-o persona non grata in Europa si America.

Insa zilele acestea, liderul rus e pe val. Fara sa fie nevoit sa renunte la niciun front pe care duce batalii cu Occidentul, se discuta despre ridicarea sanctiunilor impuse Moscovei inca din 2014, se arata intr-o analiza Politico.

Rusia imparte UE in doua tabere: Vor fi sau nu prelungite sanctiunile?

Putin a fost mereu o celebritate si o sursa de inspiratie pentru partidele de extrema dreapta din Europa, ele insele pe val. Iar in ultima perioada fanii lui Putin din partidele politice din Europa ajung la putere sau cresc semnificativ in sondaje.

Curand, se poate spune ca in Europa si chiar peste ocean Putin pare sa aiba propria coalitie. Iata cum incepe sa ia forma:

Franta

Victoria uimitoare de duminica a lui Francois Fillon este un pas inainte ca FOP (Friends of ...citeste mai departe despre "Se naste o noua coalitie proPutin: Tarile in care prietenii presedintelui rus se apropie de putere" pe Ziare.com

