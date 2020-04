Santajul nu a mers, dar acordul UE pentru ajutoare anti-coronavirus este doar un prim pas

Toti cei care stiu cum functioneaza UE stiu ca statele membre ajung cumva in final la un acord. Mereu cand exista un interes pentru fiecare in parte ca o intelegere sa fie incheiata.Ceea ce este cazul in privinta ajutoarelor financiare de urgenta pentru combaterea urmarilor crizei coronavirusului: economiile nationale interconectate ale Europei se vor reface doar impreuna in ritm mai alert, pe cont propriu risca sa schiopateze serios. De data aceasta, insa, atmosfera a fost deosebit de dramatica - de peste tot s-au facut auzite intrebarile grave despre soarta Uniunii si despre eventuala ei prabusire.Dar solidaritatea, asa cum este ea inteleasa in sudul UE, nu poate fi impusa cu forta si poate dauna nordului.Circ exageratA iesit de data aceasta in mod special in evidenta, la indragitul capitol european "Circ pentru spectatorii de acasa", ministrul de Finante din Olanda , Wopke Hoekstra. El s-a opus mai intai din principiu, ulterior detaliat.Exista motive intemeiate pentru ca un stat din nordul UE sa se opuna emiterii de corona-obligatiuni. Dar faptul ca olandezii voiau sa conditioneze pana si creditele acordate din Mecanismul European de Stabilitate de anumite reforme in tarile beneficiare a fost in contextul actual o obraznicie.Ministrul olandez a dorit sa se profileze drept negociator dur in fata conationalilor sai. Dar incapatanarea gratuita nu este politica, iar astfel de iesiri in scena sunt razbunate ulterior de regula in UE.De partea cealalta s-au aflat premierul italian Guiseppe Conte si cel spaniol Pedro Sanchez, care au dorit sa speculeze momentul actual de disperare si sa sparga zidul care pana acum a stat in calea unei puneri la comun a datoriilor statelor din Uniune. "Solidaritatea" este argumentul major cu care ei vor sa convinga frontul celor care se opun datoriilor comune, in frunte cu Germania Santajul nu poate fi un instrumentEste o tentativa de inteles, dar mijloacele politice folosite nu sunt cele corecte. Este crud si periculos sa ameninti cu destramarea UE, in cazul in care datorii nationale de miliarde nu sunt urgent asumate de intregul bloc comunitar, pentru a ajuta Italia si Spania Astfel, tarile din nord sunt puse cu spatele la zid, reflexele de aparare ale electoratelor acestor state sunt resusc ...citeste mai departe despre " Santajul nu a mers, dar acordul UE pentru ajutoare anti-coronavirus este doar un prim pas " pe Ziare.com