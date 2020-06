Potrivit acestora, majoritatea expozantilor contactati au spus ca probabil nu vor participa la un eveniment in 2021 si ca prefera ca acesta sa aiba loc in 2022."Sectorul auto trece in prezent printr-o faza foarte dificila, iar expozantii au nevoie de timp sa isi revina dupa efectele pandemiei", au explicat comitetul si consiliul Foundation Salon International de l'Automobile.Si editia din acest an a salonului auto de la Geneva a fost anulata din cauza pandemiei de coronavirus, dupa ce guvernul elvetian a interzis la sfarsitul lunii februarie evenimentele publice ssi private cu participare mare de oameni. ...citeste mai departe despre " Salonul auto de la Geneva, din anul 2021, anulat " pe Ziare.com