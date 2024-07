Rusia va elimina pas cu pas sanctiunile impotriva Turciei, insa prioritatea este ca relatiile bilaterale dintre cele doua tari sa ajunga la nivelul de dinaintea crizei diplomatice izbucnite in urma cu noua luni, a declarat marti presedintele rus Vladimir Putin, dupa intrevederea cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan la Sankt Petersburg.

Totodata, Putin a afirmat ca discutiile pe care le-a avut cu Erdogan vor avea o influenta importanta asupra viitorului relatiilor ruso-turce, relateaza Reuters si AFP. Presedintele rus a subliniat ca se asteapta la "o munca dificila pentru revigorarea cooperarii economice" cu Turcia.

Avand in vedere scaderea brusca a schimburilor comerciale dintre cele doua tari in ultimele luni, "tendinta este foarte trista. Avem o munca dificil de facut pentru a revigora cooperarea economica si comerciala", a declarat Putin in cadrul unei conferinte de presa comune cu Erdogan. "Acest proces a fost deja lansat, insa va dura ceva timp", a mai spus ...citeste mai departe despre "Rusia si Turcia, un nou inceput: Putin spune ca ridica sanctiunile, Erdogan il numeste prieten drag" pe Ziare.com

