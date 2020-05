Numarul total al cazurilor este de 187.859, dintre care 10.699 recenzate in ultimele 24 de ore, potrivit autoritatilor, ceea ce face din Rusia a cincea cea mai afectata tara.Din punct de vedere al statisticii, numarul mortilor este inca scazut: 1.723, dintre care 98 in cursul ultimelor 24 de ore."Rusia traieste probabil o epidemie intarziata", a declarat Michael Ryan, directorul executiv insarcinat cu problemele de urgenta sanitara al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS).El a cerut Rusiei sa "invete lectiile" din ceea ce au trait pana acum celelalte tari confruntate cu pandemia.Premierul rus Mihail Misustin, care a fost spitalizat dupa ce a declarat in 30 aprilie ca a fost diagnosticat cu COVID-19, a aparut la televiziune pentru prima data de la acest anunt.El a participat cu ministri la o videoconferinta consacrata sustinerii economice si sociale a fostilor combatanti din cel de-al Doilea Razboi Mondial, al carui sfarsit este comemorat in prezent in Europa Potrivit mass-media, seful guvernului rus continua sa fie tratat in spital.El nu a vorbit despre starea sa de sanatate, dar, cateva zile mai tarziu, Vladimir Putin a asigurat ca se simte mai bine.Moscova, care a prelungit masurile de izolare pana la 31 mai, ramane de departe principalul focar al pandemiei in Rusia, cu 5.846 de noi cazuri inregistrate vineri, totalul fiind de 98.522.Numarul mare de cazuri in Rusia care a fost raportat de o saptamana se explica, afirma autoritatile, prin faptul ca au fost efectuate mai multe teste - 4,98 de milioane potrivit unei numaratori de vineri - si nu a unei accelerari a raspandirii virusului. ...citeste mai departe despre " Rusia anunta din nou mai mult de 10.000 de cazuri de coronavirus. Putin asigura ca premierul se simte mai bine " pe Ziare.com