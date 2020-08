Rusia afirma ca nu exista suficiente dovezi care sa sustina acuzatiile Germaniei ca Navalnii a fost otravit

Spitalul Charite din Berlin, care il trateaza de sambata pe Navalnii, aflat in coma, dupa evacuarea sa dintr-un spital din Siberia, a transmis luni ca Navalnii a fost otravit cu un fel de inhibitor de colinesteraza, care impiedica eliberarea normala a acetilcolinei, un neurotransmitator.Directorul Biroului de Medicina Legala din Moscova, Serghei Sigheev, a spus ca este "prematur" sa se ajunga la o astfel de concluzie fara identificarea unei otravi anume, conform unor comentarii transmise de agentia oficiala de presa rusa TASS."Activitatea colinesterazei variaza semnificativ de la o persoana la alta, in special din cauza anumitor boli cronice", a declarat Sigheev, potrivit DPA."In prezent putem vorbi doar de faptul ca s-a descoperit la pacient o scadere a activitatii colinesterazei. Pe asta se bazeaza concluzia privind otravirea cu un inhibitor de colinesteraza. Concluzia este prematura", a spus el.La randul sau, purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat marti ca medicii germani s-au pripit cu concluzia lor, potrivit AFP."Analiza medicala a medicilor nostri si cea a medicilor germani concorda in totalitate. Insa concluziile lor difera. Nu intelegem aceasta precipitare a colegilor germani", a spus el intr-o videoconferinta de presa.In acelasi timp, Peskov a declarat ca, in acest moment, Kremlinul nu vede nevoia de a investiga circumstantele care l-au adus pe Navalnii in aceasta stare, potrivit Reuters.El a precizat ca va fi lansata o investigatie atunci cand s-ar stabili definitiv ca el a fost otravit."Daca este identificata substanta si daca se stabileste ca este vorba de otravire, atunci, bineinteles, va exista un motiv de investigatie", a adaugat el.Solicitarea Angelei MerkelCancelarul german Angela Merkel a cerut luni Rusiei sa ancheteze suspiciunea ca Navalnii a fost otravit si ca vinovatii sa fie trasi la raspundere.In varsta de 44 de ani, Navalnii a fost in ultimul deceniu unul dintre cei mai duri oponenti interni ai presedintelui rus Vladimir Putin , organizand mai multe serii de proteste impotriva liderului de la Kremlin, pe care il acuza de perpetuarea fenomenului extrem de raspandit al coruptiei.Lui Navalnii i s-a facut rau joi in timpul unui zbor ...citeste mai departe despre " Rusia afirma ca nu exista suficiente dovezi care sa sustina acuzatiile Germaniei ca Navalnii a fost otravit " pe Ziare.com