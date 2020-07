Matthew Chance, de la CNN, spune ca aceasta cursa pentru un vaccin ridica ingrijorari ca Rusia ar putea incalca reguli legale si etice.Rusia a anuntat saptamana trecuta ca a finalizat primele studii clinice ale unui vaccin impotriva noului coronavirus, testat pe oameni. Urmeaza ca etapa studiilor clinice sa se incheie pana la sfarsitul lunii iulie, dezvaluie Digi 24.Studiile clinice pe oameni, care au inceput la jumatatea lunii iunie, au fost facute de Ministerul Apararii al Rusiei si de Centrul de Cercetari in Epidemiologie si Microbiologie Nikolai Gamaleia. Locatia selectata pentru acestea a fost un prestigios spital militar din Moscova, iar subiectii au fost un grup de voluntari format din soldati rusi si civili.Un al doilea grup de 20 de voluntari, vaccinati pe 23 iunie, se afla in prezent in izolare la spital sub supraveghere medicala.Studiile clinice ale acestui vaccin sunt asteptate sa fie finalizate pana la sfarsitul lunii iulie.Citeste si: Vaccin anti-COVID-19: Rusii ar putea incepe studiile clinice in doua saptamani ...citeste mai departe despre " Rusia accelereaza testarile pentru obtinerea unui vaccin anti-COVID. Apar ingrijorari ca s-ar putea incalca reguli legale si etice " pe Ziare.com