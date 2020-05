Bilantul imbolnavirilor a crescut cu 7.933 de noi cazuri si a ajuns la 114.431, potrivit datelor furnizate de centrul rus de raspuns la criza noului coronavirus.In ultimele 24 de ore au murit 96 de persoane diagnosticate cu COVID-19, ceea ce face ca bilantul total al deceselor sa fie de 1.169.Vineri, un alt membru al guvernului rus, ministrul Constructiilor Vladimir Yakusev, a anuntat ca a fost diagnosticat cu noul coronavirus si ca va fi tratat la spital. Dmitri Volkov, unul din adjunctii sai, a fost si el testat pozitiv.Raspandirea epidemiei de COVID-19 in Rusia a fost mai lenta decat in multe alte tari. Insa cazurile de imbolnavire au inceput sa se inmulteasca brusc in luna aprilie.Rusia, tara cu cel mai intins teritoriu de pe glob, a inceput sa aplice masuri restrictive la sfarsitul lunii martie, cand presedintele Putin a anuntat inchiderea majoritatii spatiilor publice pentru a limita extinderea epidemiei.Citeste si: Rusia a intrecut China la numarul de cazuri de coronavirus ...citeste mai departe despre " Rusia a raportat o crestere zilnica record a cazurilor de imbolnavire de COVID-19 " pe Ziare.com