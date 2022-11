România rămâne iar în urma Europei. Suntem printre puținele țări care au înregistrat o scădere a venitului pe gospodărie în 2021

Anul trecut, 84% din populatia UE locuia in gospodarii al caror venit net fie a ramas stabil (66,5%), fie a crescut (17,5%) comparativ cu 2020, in timp ce 16% din populatia UE a raportat o scadere, arata datele publicate marti de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

Ponderea populatiei care a declarat o scadere a venitului gospodariei variaza de la 5,4% in Romania la 27,6% in Cipru, in timp ce ponderea celor care au raportat o crestere a venitului gospodariei variaza de la 4,9% in Italia la 34,8% in Cehia.

Ponderea populatiei care locuia in gospodarii cu un venit mai mult sau mai putin stabil in 2021 comparativ cu 2020 depaseste 50% in toate statele membre UE, de la 50,7% in Cipru la 84% in Italia.

In 17 din statele membre UE, ponderea populatiei care a declarat o crestere a venitului a fost mai ridicata decat ponderea celor care au raportat o scadere. Diferenta a fost de peste zece puncte procentuale (pp) in opt din tarile membre UE.

In schimb, ponderea populatiei care a declarat o scadere a venitului a fost mai ridicata decat ponderea celor care au raportat o crestere in noua state membre UE, diferenta fiind de sub zece puncte procentuale in opt din aceste tari membre UE.

