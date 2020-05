Miercuri, ministrul elen al Turismului, Harry Theoharis, a prezentat planul "Repornirea turismului", in care se precizeaza ca din 15 iunie Grecia va permite intrarea turistilor, initial din tarile alese "pe criterii epidemiologice".Mai mult, Theoharis a declarat ca turistii care vin in Grecia nu trebuie sa se testeze pentru coronavirus inainte de a calatori si nici nu vor fi in carantina dupa sosire.Grecia a intocmit o lista de 19 tari (unde datele epidemiologice sunt "bune") care vor putea trimite turisti in Grecia din 15 iunie.Peste 500 de plaje din Grecia au fost redeschise sambata, in conditiile in care tara incearca sa gaseasca un echilibru intre asigurarea masurilor de protectie fata de pandemia de COVID-19 si revitalizarea sectorului turistic.Autoritatile au impus respectarea masurilor de distantare fizica pe plaja, noile norme precizand si distanta minima dintre umbrele. Pe o suprafata de 1.000 de metri patrati va fi permis accesul al cel mult 40 de persoane, iar intre tijele umbrelelor trebuie sa fie cel putin patru metri.Turismul si industriile conexe genereaza aproximativ 30% din Produsul Intern Brut al Greciei si au ajutat aceasta tara sa ramana pe linia de plutire in timpul crizelor financiare care au durat aproximativ un deceniu.Grecia, o tara cu 11 milioane de locuitori, a inregistrat pana in prezent 2.850 de cazuri de COVID-19, boala respiratorie provocata de noul coronavirus, si 166 de decese, cu mult mai putine decat in multe alte tari europene.Citeste si:Peste 500 de plaje din Grecia au fost redeschise. Localnicii au stat si la coada ca sa prinda loc (Video) ...citeste mai departe despre " Romania se numara printre cele 19 state care vor putea trimite turisti in Grecia din 15 iunie " pe Ziare.com