Romania pierde la CJUE procesul aerului toxic din Capitala: Nu s-au respectat directivele europene

Instanta europeana a aratat ca din anul 2007 si pana cel putin in anul 2016, cu exceptia anului 2013, in Bucuresti au fost depasite valorile-limita anuale pentru concentratiile de PM10.Este vorba de procesul deschis de Comisia Europeana in octombrie 2018 privind calitatea aerului din Bucuresti, depasirea concentratiilor de PM 10 - emisiile poluante generate de industrie, trafic si incalzirea locuintelor. Autoritatile din Romania trebuiau sa implementeze mai multe masuri dispuse prin directive europene pentru a reduce aceste concentratii."Romania, pe de o parte, prin nerespectarea sistematica si persistenta, din anul 2007 si pana cel putin in anul 2016, a valorilor-limita zilnice pentru concentratiile de PM10 si prin nerespectarea sistematica si persistenta, din anul 2007 si pana in anul 2014 inclusiv, cu exceptia anului 2013, a valorilor-limita anuale pentru concentratiile de PM10 in zona RO32101 (Bucuresti, Romania), nu si-a indeplinit obligatiile care ii revin in temeiul articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2008/50/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului inconjurator si un aer mai curat pentru Europa coroborat cu anexa XI la aceasta si, pe de alta parte, nu si-a indeplinit, in ceea ce priveste aceasta zona, incepand din 11 iunie 2010, obligatiile care ii revin in temeiul articolului 23 alineatul (1) din aceasta directiva coroborat cu anexa XV la aceasta, in special obligatia prevazuta la articolul 23 alineatul (1) al doilea paragraf din directiva mentionata, de a se asigura ca perioada de depasire este cat mai scurta cu putinta," este minuta CJUE, potrivit portalului instantei europene.Romania a fost obligata la plata cheltuielilor de judecata in acest caz.Acuzatiile Comisiei EuropeneComisia Europeana a decis in mai 2018 sa trimita Romania, Franta Italia si Marea Britanie in fata Curtii de Justitie a UE (CJUE) pentru ca nu respecta valorile limita convenite pentru calitatea aerului.Potrivit Comisiei Europene, in cazul Romaniei - in aglomerarea Bucuresti - valorile-limita zilnice au fost depasite in mod persistent inca de la momentul in care dreptul Uniunii a devenit aplicabil Romaniei, iar in 2016 acestea au fost dep