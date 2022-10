România, printre țările din Uniunea Europeană cu cele mai mai creșteri la tarifele de electricitate pentru cetățeni

Romania se afla printre statele membre UE cu cele mai mari cresteri in moneda nationala la electricitate, arata datele publicate luni, 31 octombrie, de catre Oficiul European de Statistica (Eurostat).

Mai recent, preturile cu ridicata pentru electricitate si gaze au crescut substantial in UE. Costurile cu energia si aprovizionarea sunt afectate de situatia geopolitica actuala, majorarile fiind determinate in special de invadarea Ucrainei de catre Rusia.

In primul semestru din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, preturile la electricitate pentru consumatorii casnici au crescut in 22 de state membre UE. Cel mai semnificativ avans, exprimat in moneda nationala, a fost in Cehia (62%), Letonia (59%), Danemarca (57%), Estonia si Romania (ambele cu 55%).

In cinci tari membre UE s-au inregistrat scaderi ale preturilor la electricitate pentru consumatorii casnici: Tarile de Jos (minus 54%), Slovenia (minus 16%), Polonia (minus 3%), Portugalia si Ungaria (ambele minus 1%). Scaderile din Tarile de Jos, Slovenia si Polonia sunt legate de subventiile guvernamentale, in timp ce in Ungaria preturile sunt reglementate.

Exprimate in euro, cele mai scazute preturi medii la electricitate pentru consumatorii casnici din UE in primul semestru din 2022 au fost in Tarile de Jos (5,9 euro/100 kWh), Ungaria (9,5 euro/100 kWh) si Bulgaria (10,9 euro/100 kWh), iar cele mai ridicate in Danemarca (45,6 euro/100 kWh), Belgia (33,8 euro/100 kWh), Germania (32,8 euro/100 kWh) si Italia (31,2 euro/100 kWh).

Si preturile medii la gaze naturale pentru consumatorii casnici din UE au crescut in primul semestru din 2022, comparativ cu perioada similara din 2021, de la 6,4 euro/100 kWh la 8,6 euro/100 kWh.

Intre primul semestru din 2021 si primul semestru din 2022, preturile gazelor au crescut in 23 de state membre UE pentru care sunt disponibile datele. Cele mai semnificative cresteri de preturi ale gazelor naturale au fost in Estonia (154%), Lituania (110%) si Bulgaria (108%). Singurul stat membru UE unde s-a inregistrat o usoara scadere (minus 0,5%) a pretului gazelor pentru consumatorii casnici a fost Ungaria, unde preturile sunt reglementate.

Exprimate in euro, cele mai scazute preturi medii ale gazelor naturale pentru consumatorii casnici din UE in primul semestru din 2022 au fost in Ungaria (2,9 euro/100 kWh), Croatia (4,1 euro/100 kWh) si Letonia (4,6 euro/100 kWh), iar cel

