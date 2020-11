Marele invins al alegerilor in SUA: proiectul lui Trump

Statele Unite sunt, de mai bine de doua decenii, o superputere in criza. O criza de relevanta economica, inainte de toate, generata de dinamismul mai mare al Chinei - al Asiei in general - cand vine vorba de productivitate si rentabilitate. Pe termen scurt, desigur, marea America este in continuare mai solida economic si mult mai puternica militar. Totusi, pentru prima data dupa mai bine de un secol, suprematia Washingtonului devine discutabila intr-un orizont de doua-cinci decenii - ceea ce in anul 1989 era de neimaginat.In al doilea rand, dupa o suita de lovituri simbolice incasate in ritm accelerat, Statele Unite resimt o criza de identitate care a inceput, simbolic, in momentul in care Bill Clinton a rostit cuvintele "I did not have sexual relations with that woman, Ms. Lewinsky." Sa ne uitam la cronologie:1. 1998 - Scandalul Monica Lewinsky. O criza morala.2. 2001 - Distrugerea Turnurilor Gemene. Un esec catastrofal al serviciilor de informatii.3. 2003 - Razboiul din Irak , justificat neconvingator, cu operatiuni militare discutabile (Fallujah) si, mai ales, cu o strategie post-conflict nefunctionala. Un esec al promovarii democratiei.4. 2016 - Scandalul implicarii Rusiei in alegerile americane. Un moment in care super-democratia occidentala a parut vulnerabila ideologic in fata unei Rusii care, in urma cu numai un deceniu, devenise doar o "putere regionala".5. 2020 - Gestionarea neconvingatoare a pandemiei, surprinzatoare pentru liderul stiintific al lumii. Donald Trump a fost un presedinte nascut din spuma acestor crize suprapuse. Un presedinte care s-a impus pentru ca americanii aveau nevoie de o solutie noua pentru problemele de relevanta economica, dar si pentru ca vechea strategie Wilson-Clinton - a Imperiului liberal si democratic, care apara valorile civilizatiei oriunde in lume - parea sa nu mai dea rezultate si sa isi piarda din stralucire.Ca presedinte de criza, Trump nu se putea multumi - pentru a fi reales la pas, precum Obama inaintea sa - cu rezultatele economice bune, cu o postura ferma in fata Chinei sau cu o foarte eficienta politica in Orientul Mijlociu (unde procesul de pace arabo-israelian e o realizare majora, poate la fel de mare ca pacea dintre Israel si Egipt mediata de Carter in 1979). El avea nevoie si de un proiect identitar nou, care sa revigoreze supremat ...citeste mai departe despre " Marele invins al alegerilor in SUA: proiectul lui Trump " pe Ziare.com