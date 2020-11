LIVETEXT Alegeri SUA 2020. Rezultate partiale: Joe Biden - 264 vs. Trump - 214. Numaratoarea continua in cinci state-cheie

La ora Romaniei 07:00, numararea voturilor continua in statele-cheie Arizona, Georgia, Carolina de Nord, Nevada si Pennsylvania. In urmatoarele ore sunt asteptate rezultate din Arizona si Georgia. Donald Trump conduce, pentru moment, in Pennsylvania (20 electori), Carolina de Nord (15 electori) si Georgia (16 electori), iar Biden, in Arizona (11 electori) si Nevada (6 electori).Conform proiectiilor CNN, democratul Joe Biden are acum 253 dintre voturile electorilor, iar republicanul Donald Trump, 213.Conform proiectiilor AP, Biden are 264 de electori, iar Trump, 214.Conform proiectiilor BBC, Biden are 243 de electori, iar Trump, 214.UPDATE 10.20 Observatorii internationali ai Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) au criticat aspru miercuri "acuzatiile nefondate" ale presedintelui Donald Trump privind fraude in alegerile prezidentiale din SUA, subliniind ca acestea "slabesc increderea publicului in institutiile democratice", relateaza AFP.UPDATE 09.30 Un judecator american a transmis miercuri ca vrea sa se asigure ca sunt livrate toate buletinele de vot ramase nenumarate in alegerile extrem de stranse din SUA si i-a cerut directorului Postei, Louis DeJoy, sa raspunda la intrebarile despre motivele pentru care serviciile postale nu au respectat o dispozitie a instantei de a cauta toate buletinele de vot care nu au fost expediate autoritatilor electorale, relateaza Reuters."Unde se afla buletinele de vot si cum facem sa fie livrate pentru a fi numarate sunt chestiunile presante in acest moment", a spus judecatorul districtual Emmet Sullivan in incheierea unei audieri care a inclus si o marturie din partea unui oficial al Serviciului Postal din SUA (USPS), Kevin Bray, care a raspuns la intrebari despre livrarile de buletine de vot.UPDATE 08.55 Avocatii lui Trump au deschis procese in cazul unor state-cheie, au cerut renumararea voturilor in Wisconsin si acum analizeaza initierea unor actiuni legale in Arizona si Nevada.Guvernul american nu are nicio dovada ca vreo putere straina a manipulat numararea voturilor, a declarat un inalt oficial al Departamentului pent ...citeste mai departe despre " LIVETEXT Alegeri SUA 2020. Rezultate partiale: Joe Biden - 264 vs. Trump - 214. Numaratoarea continua in cinci state-cheie " pe Ziare.com